أحمد الشناوى عن الانضمام للأهلي بـ”50 مليون جنيه”: كتير علىَّ

علق أحمد الشناوى، حارس مرمى الزمالك، على الحديث عن انتقاله لصفوف النادى الأهلي مقابل 50 مليون جنيه، قائلًا: “لا كتير على 50 مليونا، ومش عارف ليه الكلام ده مش بيطلع إلا وقت انضمامى للمنتخب؟”.

أضاف الشناوى، خلال تصريحاته لقناة “on sport” مع الإعلامى سيف زاهر، أنه لا يلتفت لتلك الشائعات، وتركيزه منصب مع فريقه ومع المنتخب الوطنى، من أجل تحقيق الفوز على غانا والاقتراب من تحقيق حلم الوصول للمونديال، موجهًا الشكر للمدير الفنى للفراعنة “كوبر” على ضمه لصفوف المنتخب رغم عدم وصول مستواه لمستوى 100%.

ورفض أحمد الشناوى، اتهامه بالهروب فى مباريات الزمالك بداعى الإصابة، مؤكدًا أنه سبق وخسر من الوداد والنجم الساحلى بخمسة أهداف، واستمر فى الملعب رغم النتيجة الثقيلة، وعندما تعرض للإصابة غاب عن الملاعب فترة طويلة لتلقى العلاج.