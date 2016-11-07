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أردا تورا يعود من جديد لصفوف المنتخب التركي

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أردا تورا يعود من جديد لصفوف المنتخب التركي أردا تورا يعود من جديد لصفوف المنتخب التركي

أردا تورا _ أرشيفية

يعود أردا توران، لاعب وسط ميدان برشلونة الأسباني، لصفوف التركي مرة أخرى، بعد أن أنهى خلافاته مع مدربه الوطني فاتح تيريم.

وقال اللاعب التركي، الذي عاد لمنتخب بلاده، بعد أن غاب عنه في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا “يورو 2016″، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “لقد تحدثت مع المدرب وسنعود للمنتخب من جديد لخدمة بلادنا”.

وبذلك، سيكون توران جاهزا لمباراة السبت المقبل، التي تلتقي فيها تركيا مع كوسوفو، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبالإضافة إلى توران، يعود مرة أخرى لصفوف المنتخب التركي اللاعبون بوراك يلماز (بكين جوان) وسلجوق إينان (جالطة سراي) وجوكهان جونول (بيشتكاش).

وغاب توران29/ عاما/ بجانب لاعبين أخرين من العناصر الأساسية في المنتخب التركي عن البطولة الأوروبية الأخيرة، مما تسبب في عاصفة قوية من الجدل في تركيا.

وأرجعت وسائل إعلام تركية غياب اللاعبين المذكورين عن “يورو 2016″ لتقاعس الاتحاد التركي لكرة القدم عن دفع بعض المكافآت الخاصة بهم.

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