القوات العراقية تعثرعلى 100 جثة مقطوعة الرأس بمدينة " حمام العليل"

بغداد (أ. ش. أ)

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين عن ارتكاب تنظيم(داعش) الإرهابي قبل أيام لجرائم بحق العراقيين من سكان ناحية "حمام العليل" جنوب الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير رشيد يارالله: إن القوات العراقية التى حررت " حمام العليل" عثرت داخل مقر كلية الزراعة على 100 جثة مقطوعه الرأس، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال فرق متخصصة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء.

ولفت يار الله إلى أن قوات "البيشمركة" الكردية حررت أحياء الانتصار والعسكري وبحزانية القديمة ورأس العين في مركز ناحية " بعشيقة" وتواصل تقدمها لتطهير المدينة وتأمينها.