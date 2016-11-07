جمعية المحاربين القدماء بسوهاج تكرم 150 من أسر الشهداء

سوهاج محمود مقبول

أقامت جمعية المحاربين القدماء والقوات المسلحة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة سوهاج، حفل تكريم المحاربين القدماء ومصابى العمليات من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعقيد محمد عبد الحليم نائب رئيس الجمعية، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الدعم الدائم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء الجمعية من أبناء المحافظة وخاصة من القيادة السياسية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وأنهم داعمون للقرارات التى تتخذ من أجل تحقيق التنمية على أرض الوطن الغالى.

وعلى جانب آخر أشاد المحافظ بدور جمعية المحاربين القدماء والقوات المسلحة فى رعاية مصابى الحرب أبطال العمليات الحربية وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وذلك من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمحاربين القدماء والمصابين وأسر الشهداء.

وأضاف المحافظ أن الالتحام بين الشعب والجيش والشرطة ساهم بشكل مباشر فى تحقيق انتصار أكتوبر التاريخى، وأننا جميعًا يد واحدة فى محاربة كل عدو غايته المساس بسلامة وأمن الوطن وأنه علينا التفاؤل والعمل من أجل خطة الإصلاح الاقتصادى حيث إنها فكرة مصرية مدروسة، وسيتم التطوير والإصلاح ومكافحة الفساد على كل المستويات.

أما اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فقال لأسر الشهداء: "مكتبى مفتوح أمام كل المواطنين فما بال أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن"، وأكد أن مصر لن تنسى أبدًا أبناءها وستبقى ذكراهم العطرة خالدة فى قلوبنا وأن هؤلاء الخونة الإرهابيين لن يستطيعوا أن يسقطوا دولة كمصر مهما كلف الأمر، وأن مصر محفوظة دائمًا بأهلها ولن ينتصر الإرهاب عليها ودعا للشهداء بأن يتغمدهم بواسع رحمته مشيرًا إلى أن أرواحهم الطاهرة ترفرف علينا الآن وترى هذه الجلسة الطيبة التى تقام تكريم لأسرهم.

وقال العقيد محمد عبد الحليم نائب رئيس الجمعية إن الجمعية تحرص دائما على تكريم هؤلاء الأبطال، تقديراً وعرفاناً للتضحيات التى قدموها فداء للوطن وذلك من خلال مضاعفة الدعم المادى والمعنوى لكل أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتوفير الرعاية المتكاملة، حيث قامت الجمعية بجعل التكريم سنوى بدلاً من كل 3 سنوات، وسيتم توفير العلاج الشامل لمصابى العمليات الحربية.

يذكر أن الحفل شهد تكريم 150 أسرة شهيد من ضمنها عدد 5 أسر من شهداء الشرطة وقد لاقى الحفل الاستحسان بين أوساط المواطنين الذين أعربوا عن امتنانهم لدور القوات المسلحة والشرطة.