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بالصور.. نجاح تعويم الجزء الرئيسى من الكوبرى العائم أعلى القناة ببورسعيد

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بالصور.. نجاح تعويم الجزء الرئيسى من الكوبرى العائم أعلى القناة ببورسعيد بالصور.. نجاح تعويم الجزء الرئيسى من الكوبرى العائم أعلى القناة ببورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

نجحت ترسانة بورسعيد البحرية فى إنهاء البنتون الرئيسى من إجمالى 6 بنتونات بالكوبرى العائم الجديد الذى يربط بين بورسعيد وبورفؤاد، والمزمع إنشاؤه على بعد ٣٠٠ متر من منطقة الرسوة جنوب بورسعيد؛ حيث تقوم الترسانة ببناء اثنين وهيئة قناة السويس ببناء الـ4 الآخرين.

واستقبل الحوض العائم الذى يزن 10 آلاف طن بترسانة بورسعيد البحرية البنتون رقم 4 من كوبرى الرسوة العائم؛ وذلك لاستكمال أعمال التجهيزات النهائية والدهانات.

يذكر أنه يبلغ وزن الكوبرى العائم حوالى 3000 طن، وطوله حوالى 430 مترا، بحمولة 70 طنا، وتكلفة تصل إلى 140 مليون جنيه، وتقوم الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس بتصميم وإنشاء الكوبرى، وذلك وفقاً لمخطط يسمح بأن يكون الكوبرى مفتوحا للسيارات 16 ساعة يوميا، و8 ساعات لمرور السفن العابرة لقناة السويس.

وقد تم تصميم الكوبرى بطريقة تسمح لمرور السيارات الصغيرة والمتوسطة فى اتجاهين من وإلى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وسيارات النقل الكبيرة فى اتجاه واحد، كما أن تصميم هذا الكوبرى يقوم على أن يتم فتحه وإغلاقه فى أقل وقت ممكن وذلك لعدم حدوث تعطيل لحركة المرور سواء للسيارات أو السفن العابرة لقناة السويس.

وبالنسبة لمعدلات السيارات المتوقع أن تستخدم الكوبرى ما بين بورسعيد وبورفؤاد تقدر بحوالى 20 ألف سيارة يوميًا، وهذا العدد يفوق بالفعل قدرة المعديات الحالية التى تقوم على نقل السيارات ما بين المدينتين.

 

 

 


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