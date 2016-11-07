هندسة المنصورة تنظم ندوة لتدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة المهندس محمود أحمد كمال نائب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية للعلاقات الحكومية والبرلمانية، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الشراكات باتحاد الصناعات المصرية ومدير وحدة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالاتحاد، والمشرف على مشروع إنشاء المجمعات الصناعية ـ وذلك على هامش فعاليات ندوة "التعريف بمسابقة ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات الصناعة"، والتى نظمتها كلية الهندسة فى إطار استراتيجية الجامعة لتفعيل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الندوة الدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد السعيد عميد كلية الهندسة، والدكتور ماهر عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور إبراهيم الشرقاوي مدير مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما أشار المهندس محمود أحمد كمال إلى أن الهدف من إنشاء هذا الاتحاد التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة، والتعاون من أجل تحسين ظروف بيئة العمل، وتيسير تبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال من المنطقة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والشركات والعمل على حلها.

و أكد أ.د محمد السعيد على أهمية مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة ، وعرف مسابقة " ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات الصناعة "، بأنها تتضمن تنظيم مسابقة سنوية بين الكليات المشاركة، ويتم تشكيل لجنة من خبراء الصناعة وأعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وأعضاء هيئة التدريس لتقييم مشروعات التخرج واختيار أفضل (5) مشروعات منها، وتقديم مكافآت عينية ومادية للفائزين وتبنى المشروعات الفائزة عملياً وتطبيقها فى المصانع ، وأن آخر موعد لتلقي المشروعات 15 ديسمبر القادم.