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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر بالصور.. حملة للرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال مكتب هيئة الرقابة الإدارية فى محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حملة على المجمعات الاستهلاكية وبدالى ومنافذ التوزيع والمتاجر وفروع الهايبر ماركت بمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك فى إطار دور الهيئة الرقابى وحرصها على متابعة الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين وسلامتهم.

وشارك فى الحملة التى قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر الرائد ياسر يسرى، ممثلين عن التموين والتجارة الداخلية والصحة والزراعة والطب البيطرى، وأسفرت الحملة عن ضبط 30 كرتونة مقرمشات سناكس منتهية الصلاحية، وضبط كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة نتيجة سوء التخزين، وكميات من العصائر والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية بعدد من المتاجر والمجمعات، كما تم خلال الحملة ضبط أحد بدالين التموين يقوم ببيع سلع تموينية فى متجر غير المتجر المرخص له به ببيع السلع التموينية، كما قامت الحملة بالمرور على مخازن الجملة بمدينة القرنة للتأكد من توافر السلع وتخزينها بصورة مطابقة للمواصفات.

واطلعت الحملة على الشهادات الصحية والبطاقات الضريبية والأوراق الخاصة بالأماكن التى تم المرور عليها كما تابعت مدى توافر السلع الغذائية للمواطنين وجودتها وسلامتها وكذلك أسعارها وحرصت على تلقى وسماع شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والنقص فى بعض السلع.

 

 

 

 

 

 


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