النيابة تقرر حبس 4 بتعليم بني سويف لإتهامهم بتنظيم مظاهرات لقلب نظام الحكم‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بنى سويف من إلقاء القبض على 4 عناصر من العاملين بتعليم بني سويف لانتمائهم لجماعة محظورة وتحضيرهم لتنظيم مظاهرات لقلب نظام الحكم فى 11 نوفمبر القادم.

وضبطت الأجهزة الأمنية “عكاشة. ع . م” رئيس مجلس أمناء الآباء بمديرية التربية والتعليم، ويعمل بمديرية الشئون الاجتماعية، و” ماهر. ر.ع”، و”محمد .ا. م”، و”شريف . ب” وجميعهم مدرسين بتعليم بنى سويف، لاتهامهم بالانضمام للجماعة المحظورة، والتحضير والإعداد لتنظيم مظاهرات لقلب نظام الحكم فى 11 نوفمبر القادم.

وقرر المستشار عماد على المحامى العام لنيابات بنى سويف، حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم وبحوزتهم منشورات تدعو للتظاهر وقلب نظام الحكم.