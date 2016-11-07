وقفة احتجاجية لعمال النظافة فى إهناسيا ببني سويف لعدم صرف رواتبهم منذ 5 أشهر

نظم عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، وقفة إحتجاجية، اليوم الأثنين، إعتراضًا على تأخر صرف مرتباتهم منذ شهر يونيو الماضي.

وقال أحد العمال ـ فضل عدم ذكر أسمه، أن عددهم 39 عاملًا وعاملة، وفى شهر ابريل الماضي، قرر إلى المحافظ زيادة مرتباتهم من 270 : 813 جنيه، وصرفت لهم الزيادة لمدة شهرين (مايو ، يونيو) ثم توقفت ومازلنا نتقاضي الراتب قبل الزيادة 270 جنيه.

من جانبه أكد المهندس سيد الروبي، رئيس الوحدة المحلية، أنه ألتقي بالعمال صباح اليوم، وأستمع لشكواهم وأقناعهم فى إستئناف العمل، مع وعد بحل مشكلتهم خلال ساعات، بعد التواصل مع المحافظة ومشروع النظافة .