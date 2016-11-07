جامعة بني سويف تخصص منح دراسية بالمجان لطلاب إفريقيا الوسطي

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم (139) المنعقدة برئاستة على تخصيص منح دراسية لطلاب دولة أفريقيا الوسطى بكليات الجامعة ومخاطبة كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الخارجية في هذا الشأن والتنسيق معها.

وأوضح رئيس الجامعة ان دولة أفريقيا الوسطى طلبت من الجامعة التعاون في جميع المجالات العلمية والبحثية لاسيما وان الجامعة اصبحت من الجامعات التى بها تخصصات فريدة ونادرة منها على مستوى الشرق الأوسط ولمكانة الجامعة الآن بين الجامعات العالمية طبقا لترتيبها المتقدم في التصنيف الدولي .

وأشار لطفي ن هذه المنح تتضمن تسكين الطلاب الوافدين في المدن الجامعية وتيسير كآفة الامكانات اللازمة التي توفر لهم سبل الراحة والتفوق العلمي مشددًاعلى ضرورة التواصل مع الجامعات العربية والأفريقية والأجنبية وذلك لربط أواصر المشاركة الأفريقية ومد روح التعاون مع القارة السوداء والعمل من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها ولما لمصر من ريادة في جميع المجالات خاصة العلمية والبحثية.