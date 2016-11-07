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سيف بن زايد يبحث ومبعوث الرئيس الصيني التعاون الأمني والشرطي

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سيف بن زايد يبحث ومبعوث الرئيس الصيني التعاون الأمني والشرطي سيف بن زايد يبحث ومبعوث الرئيس الصيني التعاون الأمني والشرطي

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مبنى الوزارة، منغ جيانتشو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق.

وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.  

حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل الوزارة واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في الوزارة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل  المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة في الوزارة ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، وعدد من ضباط الوزارة.
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> ومن الجانب الصيني، وانغ يونغتشينغ ، أمين عام لجنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية ، وفو تشنغهوا ، النائب الأول لوزير الأمن العام ، ودونغ هايتشو نائب وزير أمن الدولة ، وتشيان هونغشان مساعد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين.

 

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