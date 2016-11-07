تجديد حبس 16 شرطيا من قوة تأمين سجن المستقبل بالإسماعيلية فى الهروب الكبير

الإسماعيلية – صبرى غانم

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مركز الإسماعيلية تجديد حبس 16 من الضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، من بينهم مأمور السجن ورئيس المباحث ومعاون المباحث ومشرف الخدمات. كما قررت تجديد حبس المتهمة أميرة صالح وحسين محمد 15 يوما على ذمة التحقيق فى نفس القضية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل ضابطين برتبة ملازم أول، وهما: الملازم أول أحمد محمود إبراهيم معاون مباحث السجن والملازم أول محمود عبد اللطيف ضابط نظام بالسجن، و4 أفراد من قوة التأمين بالسجن، وهم أمين الشرطة رضا محمد جاد الجوهرى والسيد محمد سليم وصلاح حمدالله إبراهيم والرقيب شرطة محمد السيد أحمد، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.

وطلبت النيابة العامة خلال تحقيقاتها التى يباشرها المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، تجديد حبس المتهمين لحين استكمال التحقيقات معهم ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإهمال والإهمال الجسيم فى أداء وجبات وظائفهم، ما أدى إلى دخول أسلحة نارية وذخيرة إلى مقر السجن وهروب متهمين شديدى الخطورة واستشهاد ضابط ومواطن وإصابة فرد شرطة من قوة التأمين.

كان سجن المستقبل قد تعرض منذ ما يقرب من 3 أسابيع لعملية هروب جماعى والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريون وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد .وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط متأثرا بإصابته.