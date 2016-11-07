الصين تقر قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن الإلكتروني

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البرلمان الصيني أقر قانونا مثيرا للجدل للأمن الالكتروني الاثنين في خطوة من المرجح أن تثير قلق الحكومات الأجنبية وقطاع الأعمال والجماعات الحقوقية.

ولم تذكر شينخوا تفاصيل أخرى.

ويقول منتقدون في الخارج للقانون إنه يهدد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبر”حرجة” ويتضمن شروطا مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.

> وكانت بكين قد أنشأت أول مؤسسة حكومية لـ”الأمن الإلكتروني” بهدف تحسين حماية الأمن القومي، وتقديم التوجيهات لشركات الإنترنت لأداء التزاماتها على نحو أفضل وأكثر تنظيماـ تحت مسمى “جمعية الأمن الفضائي”.

وتشمل المنظمة عددا من المؤسسات المتخصصة في قطاع الأمن الإلكتروني والشركات التكنولوجية بما فيها “تينسنيت” وشركة أمن الإنترنت الشهيرة “كيهو 360″.

ويشكل الأمن الإلكتروني عامل توتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منذ وقت طويل على الرغم من العلاقات الاقتصادية المزدهرة والتبادل التجاري الذي وصل إلى 600 مليارا دولار بين الجانبين في العام الماضي.