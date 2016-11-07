بنك تيسكو البريطاني يتعرض لاحتيال إلكتروني

قال الرئيس التنفيذي لبنك تيسكو البريطاني بيني هيغنز ، الاثنين، إن البنك علّق بصورة مؤقتة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، بعد تعرض عدد من عملاء البنك للسرقة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن 20 ألفا من عملاء البنك اكتشفوا اختفاء أموالهم من حساباتهم، إثر هجوم إلكتروني شنه محتالون في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح هينغز أن نحو 40 ألفا من الحسابات الجارية لدى البنك يشتبه في تعرضها إلى معاملات مالية مشبوهة، وتعرض نصفها للسرقة.

وأشار إلى أن تعليق المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سيستمر حتى يتمكن البنك من السيطرة على الوضع.

وأضاف أن عملية السرفة طالت مبالغ صغيرة نسبيا.