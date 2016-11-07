غدًا.. طرح تذاكر مباريات كأس القارات 2017

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء، في بيع تذاكر مباريات بطولة كأس القارات 2017 بروسيا.

وكشف الفيفا، في بيان له، أن الأشخاص، الذين يحق لهم شراء تذاكر المباريات في المرحلة الأولى، التي تبدأ غدًا في العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش، هم فقط من يملكون بطاقات ائتمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر، أن تكون المرحلة الثانية من بيع التذاكر، في الفترة ما بين الأول من ديسمبر المقبل وحتى 19 يناير 2017.

وأشار الفيفا، إلى أنه في هذه المرحلة يمكن للجماهير، التي لا تمتلك بطاقات ائتمانية، أن تتقدم بطلب للحصول على التذاكر، التي ترغب في شرائها، ثم يتم تحديد عدد التذاكر، الذي سيحصل عليها كل فرد، بعد انتهاء عمليات البيع.

وأوضح الاتحاد، أنه في حال تجاوز عدد الطلبات، عدد التذاكر المخصصة لأي من المباريات، سيتم الاختيار عن طريق القرعة، كما سيتم طرح تذاكر أخرى في مرحلتين جديدتين.

وتعتبر بطولة كأس القارات، بمثابة نموذج محاكاة لمونديال 2018، الذي سيقام في روسيا.

ويشارك في البطولة، التي ستقام في الفترة ما بين 17 يونيو، والثاني من يوليو 2017، المنتخب الروسي باعتباره منتخب البلد المضيف، والمنتخب الألماني بطل العالم، بالإضافة إلى 6 منتخبات أخرى، فازت بالبطولات الخاصة بالاتحادات القارية الأعضاء في الفيفا، وهم البرتغال، وأستراليا، والمكسيك، وتشيلي ونيوزيلاندا، وبطل أفريقيا، الذي ستتحدد هويته في فبراير 2017.