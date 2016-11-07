أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. طرح تذاكر مباريات كأس القارات 2017

Google+ Print
غدًا.. طرح تذاكر مباريات كأس القارات 2017 غدًا.. طرح تذاكر مباريات كأس القارات 2017

كأس القارات 2017 في روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء، في بيع تذاكر مباريات بطولة كأس القارات 2017 بروسيا.

وكشف الفيفا، في بيان له، أن الأشخاص، الذين يحق لهم شراء تذاكر المباريات في المرحلة الأولى، التي تبدأ غدًا في العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش، هم فقط من يملكون بطاقات ائتمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر، أن تكون المرحلة الثانية من بيع التذاكر، في الفترة ما بين الأول من ديسمبر المقبل وحتى 19 يناير 2017.

وأشار الفيفا، إلى أنه في هذه المرحلة يمكن للجماهير، التي لا تمتلك بطاقات ائتمانية، أن تتقدم بطلب للحصول على التذاكر، التي ترغب في شرائها، ثم يتم تحديد عدد التذاكر، الذي سيحصل عليها كل فرد، بعد انتهاء عمليات البيع.

وأوضح الاتحاد، أنه في حال تجاوز عدد الطلبات، عدد التذاكر المخصصة لأي من المباريات، سيتم الاختيار عن طريق القرعة، كما سيتم طرح تذاكر أخرى في مرحلتين جديدتين.

وتعتبر بطولة كأس القارات، بمثابة نموذج محاكاة لمونديال 2018، الذي سيقام في روسيا.

ويشارك في البطولة، التي ستقام في الفترة ما بين 17 يونيو، والثاني من يوليو 2017، الروسي باعتباره منتخب البلد المضيف، والمنتخب الألماني بطل العالم، بالإضافة إلى 6 منتخبات أخرى، فازت بالبطولات الخاصة بالاتحادات القارية الأعضاء في الفيفا، وهم البرتغال، وأستراليا، والمكسيك، وتشيلي ونيوزيلاندا، وبطل أفريقيا، الذي ستتحدد هويته في فبراير 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات