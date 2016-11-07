أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أميركا.. بين “الفرصة الأخيرة” و”لحظة الحساب”

Google+ Print
أميركا.. بين “الفرصة الأخيرة” و”لحظة الحساب” أميركا.. بين “الفرصة الأخيرة” و”لحظة الحساب”

بين “آخر فرصة” و”لحظة الحساب”، يترقب الأميركيون ومعهم العديد من شعوب العالم لحظة إعلان من سيكون الرئيس القادم لـ”أقوى دولة في العالم”.

فقد قال المرشح الجمهوري دونالد إنه يمثل “الفرصة الأخيرة” لإصلاح دولة مدمرة في حين تحدثت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عن “لحظة الحقيقة” التي حل أوانها وذلك في جولاتهما الأخيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لكسب تأييد الناخبين.

ويعرض كل من المرشحين في الانتخابات المقررة غدا الثلاثاء وجهات نظر متباينة تماما وبالمثل أثارت كلماتهما ردود فعل متباينة من جماهير المستمعين.

وفي أيوا قال ترامب إنه يمثل “الفرصة الأخيرة” لإصلاح قضاياالهجرة والتجارة.

وخارج مينيابوليس قال إن مجتمع اللاجئين الصوماليين هناك يمثل “كارثة”.

واستهجن أنصاره قرب بيتسبرغ أغنية للموسيقي بروس سبرينغستين المقرر أن يشارك في حملة كلينتون مساءاليوم.

وردد أنصاره هتاف “احبسوها” على الرغم من قول مكتب التحقيقات الاتحادي مجددا إن كلينتون لا يتعين محاكمتها على ممارساتها فيما يتعلق ببريدها الالكتروني أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.

أما كلينتون فقد أقبلت على المنصة برفقة خزر خان الذي قتل ابنهالجندي في الجيش الأميركي.

وكان خان قد خاطب في مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو وانتقد اقتراح ترامب منع المسلمين من دخول البلاد وعرض أن يقرضه الدستور الأميريكي ليطلع عليه. وحمل بعض الأنصار في مانشستر نماذج مصغرة من الدستور تأييدا له.

وقالت كلينتون “في سباق وصم بشكوك قبيحة وإهانات وهجمات بكل الأشكال على المهاجرين والمسلمين وكثيرين غيرهم اعتقد أن السيد خان ذكرنا جميعا بأننا أمريكيون.”

ووصفت كلينتون انتخابات الثلاثاء بأنها “انتخابات مفترق الطرق”و”لحظة الحساب” مؤكدة مجددا تصريحاتها في كليفلاند وقالت “قيمنا الأساسية كأميركيين تختبر.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي