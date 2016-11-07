أميركا.. بين “الفرصة الأخيرة” و”لحظة الحساب”

بين “آخر فرصة” و”لحظة الحساب”، يترقب الأميركيون ومعهم العديد من شعوب العالم لحظة إعلان من سيكون الرئيس القادم لـ”أقوى دولة في العالم”.

فقد قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنه يمثل “الفرصة الأخيرة” لإصلاح دولة مدمرة في حين تحدثت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عن “لحظة الحقيقة” التي حل أوانها وذلك في جولاتهما الأخيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لكسب تأييد الناخبين.

ويعرض كل من المرشحين في الانتخابات المقررة غدا الثلاثاء وجهات نظر متباينة تماما وبالمثل أثارت كلماتهما ردود فعل متباينة من جماهير المستمعين.

وفي أيوا قال ترامب إنه يمثل “الفرصة الأخيرة” لإصلاح قضاياالهجرة والتجارة.

وخارج مينيابوليس قال إن مجتمع اللاجئين الصوماليين هناك يمثل “كارثة”.

واستهجن أنصاره قرب بيتسبرغ أغنية للموسيقي بروس سبرينغستين المقرر أن يشارك في حملة كلينتون مساءاليوم.

وردد أنصاره هتاف “احبسوها” على الرغم من قول مكتب التحقيقات الاتحادي مجددا إن كلينتون لا يتعين محاكمتها على ممارساتها فيما يتعلق ببريدها الالكتروني أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.

أما كلينتون فقد أقبلت على المنصة برفقة خزر خان الذي قتل ابنهالجندي في الجيش الأميركي.

وكان خان قد خاطب في مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو وانتقد اقتراح ترامب منع المسلمين من دخول البلاد وعرض أن يقرضه الدستور الأميريكي ليطلع عليه. وحمل بعض الأنصار في مانشستر نماذج مصغرة من الدستور تأييدا له.

وقالت كلينتون “في سباق وصم بشكوك قبيحة وإهانات وهجمات بكل الأشكال على المهاجرين والمسلمين وكثيرين غيرهم اعتقد أن السيد خان ذكرنا جميعا بأننا أمريكيون.”

ووصفت كلينتون انتخابات الثلاثاء بأنها “انتخابات مفترق الطرق”و”لحظة الحساب” مؤكدة مجددا تصريحاتها في كليفلاند وقالت “قيمنا الأساسية كأميركيين تختبر.”