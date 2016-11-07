الأكراد يسلمون يابانيا على صلة بداعش لطوكيو

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق الاثنين، أنها سلمت إلى طوكيو يابانيا اعتقلته الشهر الماضي للاشتباه في صلته بتنظيم داعش.

وقال مجلس الأمن الإقليمي الكردستاني في بيان إن “الياباني كوسوكي تسونيوكا، المعروف أيضا باسمه الحربي شامل تسونيوكا، اعتقل (…) لارتباطه بتنظيم داعش”.

وأشار المجلس إلى أن الياباني اعتقل في 27 أكتوبر قرب جبل زردك، وهي تلة استراتيجية تقع شرق مدينة الموصل.

وتشن القوات العراقية منذ 17 أكتوبر هجوما واسعا تشارك فيه قوات البشمركة الكردية، لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش شمالي العراق.

وأوضح البيان أن “تحقيقا أجراه قسم مكافحة الإرهاب لدينا، أظهر أنه (تسونيوكا) كان على اتصال مع أعضاء تنظيم داعش من خلال هاتفه الذكي”.

ولفت إلى أن “الأجهزة الأمنية ظلت على تواصل مع السلطات اليابانية طوال فترة اعتقاله للتحاور حيال اتهامات محتملة ضده. وتقرر تسليم السيد تسونيوكا إلى السلطات اليابانية”.

وأوضح المجلس الكردستاني أن الرجل غادر البلاد الاثنين عبر مطار أربيل.

وكانت تقارير إعلامية محلية وصفت تسونيوكا عند اعتقاله بأنه صحفي ياباني جاء إلى المنطقة لتغطية هجوم الموصل.