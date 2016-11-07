عرض على الحكم الزواج.. ففاز في المباراة

أحيانا يجب على المرء أن يختار الوقت المناسب حتى يحصل على موافقة من يحب ويقنعها بالزواج.

وقد كان لاعب كرة قدم سلوفاكي من الذكاء بحيث أقدم على طلب الزواج من الحكم المساعد( سيدة) خلال المباراة، التي أصبحت لحظة لا تنسى لهما.

وحدث ذلك خلال مباراة لكرة القدم في الدرجة الخامسة من الدوري السلوفاكي، عندما عرض لوبومير فاديكا الزواج على الحكم المساعد السيدة بيترا ليباكوفا.

ويبدو أن المفاجأة كانت قوية بالنسبة “للسيدة الحكم” لكنها تمالكت أعصابها ووافقت على عرض الزواج.

والطريف في الأمر أن المباراة انتهت بفوز فريق العريس بنتيجة 3-1، ودون مساعدة من زوجة المستقبل.