بالصور.. ضبط 9 أطنان زيت طعام تمويني مهرب داخل مخزن مزرعة بالغربية

الغربية اسلام الخياط

تمكنت مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية من ضبط 9 أطنان زيت تمويني مهرب داخل أحد المخازن بقرية " كفر خزاعل" التابعة لدائرة مركز السنطة .

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين يفيد أن الاهالي بقرية "كفر خزاعل" التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية قد تقدموا ببلاغ لقسم شرطة السنطة يفيد وجود مخزن للسلع التموينية في القرية، ويتم طرحها في السوق مرة أخري بأسعار السوق الحر .

على الفور انتقل الرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز السنطة، والنقيب أيمن الشاذلي مباحث التموين بالسنطة وزفتي ، والنقيب حسام قطامش ، وقوة من مباحث المركز ، لموقع البلاغ وتم ضبط 6 أطنان زيت تموينى في منزل بقرية كفر خزاعل لمستأجر تاجر تمويني ويدعى " سامح .خ " مقيم بقرية السنطه البلد.

كما تمكنت القوة من ضبط 3 أطنان تم تهريبها في الأرض الزراعية ومزارع العنب، خلف المنزل، وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات