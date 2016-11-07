أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط 9 أطنان زيت طعام تمويني مهرب داخل مخزن مزرعة بالغربية

Google+ Print
بالصور.. ضبط 9 أطنان زيت طعام تمويني مهرب داخل مخزن مزرعة بالغربية بالصور.. ضبط 9 أطنان زيت طعام تمويني مهرب داخل مخزن مزرعة بالغربية

> الغربية اسلام الخياط

تمكنت مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية من ضبط 9 أطنان زيت تمويني مهرب داخل أحد المخازن بقرية " كفر خزاعل" التابعة لدائرة مركز السنطة .

 

 كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث يفيد أن الاهالي بقرية "كفر خزاعل" التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية قد تقدموا ببلاغ لقسم شرطة السنطة يفيد وجود مخزن للسلع التموينية في القرية، ويتم طرحها في السوق مرة أخري بأسعار السوق الحر .

 

على الفور انتقل الرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز السنطة، والنقيب أيمن الشاذلي مباحث التموين بالسنطة وزفتي ، والنقيب حسام قطامش ، وقوة من مباحث المركز ،  لموقع البلاغ وتم ضبط 6 أطنان زيت تموينى في منزل بقرية كفر خزاعل لمستأجر تاجر تمويني ويدعى " سامح .خ " مقيم بقرية السنطه البلد.

 

كما تمكنت القوة من ضبط 3 أطنان تم تهريبها  في الأرض الزراعية ومزارع العنب، خلف المنزل،  وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة  وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات