بالصور.. 10 جنيهات للسكر و22 جنيها لأسطوانة البوتاجاز و5 للأرز بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعرب عدد من مواطنى محافظة الشرقية عن استيائهم جراء الارتفاع المستمر في أسعار السلع الرئيسية، وطالب الأهالى الحكومة بضرورة وضع آلية لضبط الأسعار التى قررتها الحكومة للسلع.

وقال محمد شوقى السيد من أهالي قرية الهجارسة مركز كفر صقر إن سعر أسطوانة البوتاجاز بلغ 22 جنيها، ما يؤكد أننا على أبواب زيادة مفرطة فى أنابيب البوتاجاز خاصة وأننا فى بداية فصل الشتاء.

وأضاف باهى محمد سليمان مبروك من قرية جزيرة النص مركز فاقوس:" إننا نبحث عن كيلو السكر وكأننا نبحث عن شىء ممنوع رغم أن سعر الكيلو بلغ 10 جنيهات إلا أننا لا نجده"، مطالبا الجهات الرقابية بضبط الأسواق وإلزام التجار بالتسعيرة المقررة.

أما محمد صلاح عبد الرازق، فيؤكد أن كيلو الأرز وصل سعره 5 جنيهات وكل هذه الزيادة تمثل حملا شاقا على كاهل المواطنين محدودي الدخل، لافتا إلى كيلو الزيت وصل سعره 12 جنيه وأن السلع الضرورية زاد سعرها بشكل غير متوقع دون ان تتدخل الحكومة.

من جانبه أكد المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات التموينية تعمل ليل نهار لمكافحة المحتكرين، داعيا الأهالى للإبلاغ عن اى تاجر يحتكر اى سلعة وسيتم التعامل معه فورا.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، انه تم ضبط 78 طن سكر أمس الأحد بمركز ديرب نجم و2 طن سكر بمدينة العاشر من رمضان اليوم وما زالت الحملات التموينية مستمرة.

وأوضح الشربيني ان مديرية التموين تطرح يوما بعد يوم 50 طن سكر حر يباع 101 منفذ بمراكز المحافظة بالإضافة لتوزيع طن سكر على كل وحدة محلية بالمحافظة بما يعادل 105 أطنان بالإضافة لتوزيع كميات هائلة من السكر الحر بالميادين العامة.

ولفت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن سعر زجاجة الزيت يتراوح من 10 إلى 12 جنيه حسب وزن الزجاجة وان تسعيرة كيلو الأرز 4.5 للكيلو.