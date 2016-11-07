الإخوان يمنعون وصول كراتين السلع الغذائية للقوات المسلحة لمستحقيها من الفقراء

كبت حسن مجدى

في حلقة جديدة من حلقات تربصها بالدولة المصرية ومحاولتها إثارة الرأى العام، يقوم عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بجمع كراتين السلع العذائية للقوات المسلحة، لمنع وصولها لمستحقيها من الفقراء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لمالك سيارة يحمل مجموعة كبيرة من الكراتين الغذائية المدعمة التي توزعها القوات المسلحة، متسائلين "هل هذا من مستحقى الدعم"، وكيف تمكن من الحصول على هذه الكميات الكبيرة من الكراتين المعدمة التى يجب أن تذهب للفقراء والمحتاجين وليس لمالكى السيارات.

وأشار أحمد الشبراوى، الذي نشر الصور عبر حسابه على فيس بوك، أنه التقطها فى شارع فيصل، بينما تباينت التعليقات، حيث أكد البعض أن السبب الرئيس فيها هو غياب الآلية الواضحة للتوزيع، وعدم تواجد منافذ واضحة للتوزيع، بينما نصح آخرون أن تكون الكراتين على بطاقات التموين حتى تصل لمن يحتاجها بالفعل.

وبدأت القوات المسلحة عمليات توزيع الكراتين الغزائية بسعر 25 جنيه، بينما تبلغ قيمة مكونات الكارتونة 50 جنيه، في محاولة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا خلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.