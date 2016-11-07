سكاي نيوز عربية تستعد لتغطية الانتخابات الأمريكية غدًا الثلاثاء

كتبت – انجي لطفي

في إطار تغطيتها المكثفة للانتخابات الأمريكية والتي انطلقت منذ فبراير الماضي، توفر سكاي نيوز عربية لمشاهديها والمهتمين بالشأن الأمريكي تغطية أكثر توسعاً وعمقاً يوم الغد الثلاثاء الـ8 من نوفمبر والذي سيشهد اللحظة الحاسمة في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.

وفي هذا السياق أشار نارت بوران الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية قائلاً: ” ما يميز التغطية الخاصة يوم غد، هو الانتشار الكبير لمراسلينا في مختلف الولايات والمدن الأمريكية من بنسلفانيا، فلوريدا، كاليفورنيا، تكساس، وواشنطن حتى مدينة نيويورك التي تتسم بأهمية خاصة في هذه الانتخابات إذ تحتضن مقرات المرشحين كلينتون وترامب.

وتتوسع هذه التغطية لتشمل نقل متواصل ومكثف لسائر مجريات التصويت غداً، من خلال استديوهاتنا في أبوظبي والتي تشكل مركز التغطية حيث عملنا على تجهيزها بأفضل التقنيات الحديثة والمتطورة لإبراز وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى استديو خاص في واشنطن يستمر في تغطيته حتى الـ9 من الشهر الجاري.”

وأضاف بوران: ” تأتي أهمية الانتخابات الأمريكية لهذا العام من منطلق وجود العديد من الملفات الساخنة حول العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحروب والصراعات المشتعلة في المنطقة، ولهذا نعمل على تسليط الضوء على تحليل سير هذه الانتخابات ونتائجها على المنطقة العربية والعالم من خلال استضافتنا لنخبة من السياسيين والخبراء والمحللين ومن أبرزهم السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، ووزير الخارجية الأردنية السابق مروان المعشر، بالإضافة إلى خبراء من المغرب العربي ودول عربية أخرى وخبراء ومسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية.”

يجدر بالذكر أن سكاي نيوز عربية انطلقت بتغطيتها للانتخابات الأمريكية منذ فبراير الماضي، فبجانب التغطية المفصلة على مختلف منصاتها من شاشة وراديو وموقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، عملت على اطلاق تطبيق خاص بالانتخابات يقدم رؤية وتحاليل شاملة، ليوفر للمستخدمين العديد من المزايا ومنها خريطة تفاعلية تسمح بالاطلاع على نتائج الانتخابات المباشرة على مستوى الولايات بشكل منفصل وعلى مستوى الدولة، وكذلك صفحة “لحظة بلحظة” التي تتضمن محتوى هائل من أخبار مقروءة وصور وفيديوهات من مختلف المنصات بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا التطبيق بمثابة مرجع تاريخي، يقدم فرصة للاطلاع على كيفية سير هذه الانتخابات وتاريخها وأهم أحداثها، خلال العقدين الماضيين.