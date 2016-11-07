إضراب سائقي سيارات الأجرة في بني سويف عن العمل بسبب التعريفة الجديدة‎

أضرب عددا” من سائقى سيارات نقل الركاب بقرية دموشيا، التابعه لمركز بني سويف ،عن العمل اعتراضاً على التعريفة الجديدة للأجرة، ومطالبتهم بأن تكون 1.50 جنيه بدلاً من 1.25 جنيه.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لمركز بني سويف بإبلاغ الجهات المختصة، واستدعاء سيارات من خارج القرية لنقل الركاب.

وتوجة العقيد حسام الشايب، مدير إدارة مرور بنى سويف، يرافقة المقدم هشام مكي، رئيس مباحث مرور بنى سويف، و نواب رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ورئيس الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء إلي مكان إضراب السائقين، إلا أن معظم السائقين لاذوا بالفرار فور مشاهدتهم ضباط مرور بني سويف، وقام ضباط المرور باستدعاء السائقين، وتم إقناعهم بالعمل بالتعريفة المحددة، وبدأت السيارات تعود لنقل الركاب من وإلي القرية.