أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إضراب سائقي سيارات الأجرة في بني سويف عن العمل بسبب التعريفة الجديدة‎

Google+ Print
إضراب سائقي سيارات الأجرة في بني سويف عن العمل بسبب التعريفة الجديدة‎ إضراب سائقي سيارات الأجرة في بني سويف عن العمل بسبب التعريفة الجديدة‎

أرشيفية

أضرب عددا” من سائقى سيارات نقل الركاب بقرية دموشيا، التابعه لمركز بني سويف ،عن العمل اعتراضاً على التعريفة الجديدة للأجرة، ومطالبتهم بأن تكون 1.50 جنيه بدلاً من 1.25 جنيه.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لمركز بني سويف بإبلاغ الجهات المختصة، واستدعاء سيارات من خارج القرية لنقل الركاب.

وتوجة العقيد حسام الشايب، مدير إدارة مرور بنى سويف، يرافقة المقدم هشام مكي، رئيس مباحث مرور بنى سويف، و نواب رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ورئيس الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء إلي مكان إضراب السائقين، إلا أن معظم السائقين لاذوا بالفرار فور مشاهدتهم ضباط مرور بني سويف، وقام ضباط المرور باستدعاء السائقين، وتم إقناعهم بالعمل بالتعريفة المحددة، وبدأت السيارات تعود لنقل الركاب من وإلي القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا