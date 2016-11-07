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جامعة بني سويف تستضيف بثينة رشوان وعدداً من الفنانيين الخميس المقبل

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جامعة بني سويف تستضيف بثينة رشوان وعدداً من الفنانيين الخميس المقبل جامعة بني سويف تستضيف بثينة رشوان وعدداً من الفنانيين الخميس المقبل

تنظم جامعة بني سويف الخميس المقبل تحت رعاية الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة فاطمة حسن المتحدث الرسمي للجامعة وعضو المركز المصري لمكافحة الإرهاب ندوة لتوعية الشباب بعنوان “ أم الدنيا ” وذلك بقاعة أيهاب إسماعيل بمقر الجامعة .

وبحضور عدداً من كبار فناني المسرح والسينما ،من بينهم المخرج محمد مبارك . والفنان احمد ماهر ، والفنانة بثينة رشوان ، والفنانة ، الفنانة بوسي الوكيل وبمشاركة لاعب الأهلي السابق أحمد الشيخ وعدد كبير من أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية .

من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة حسن المتحدث الرسمي للجامعة، أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي الجامعة الي دعم قيم ومفاهيم المواطنة لدي الشباب الجامعي بأسلوب يجذبهم ويجعلهم أكثر استيعابا لتلك المفاهيم والقيم ليكونوا أكثر قدرة علي مواجهة تلك المخططات الداخلية والخارجية للاطاحة بالبلاد .

كما اشارت الناطق بإسم جامعة بني سويف أن الندوة تستهدف طرح عدة موضوعات تدور حول المكانة التاريخية لمصر ، وعظمة وقوة شعبها ، وأصالة أبنائها ، كما تتطرق الي مناقشة الأوضاع الراهنة في مصر ، في محاولة لترسيخ فكر المواطنة بكل ما يحمله من قيم ومعاني سامية لدي أبنائها ،

وأضافت أن الندوة تستهدف أيضا خلق مجال عام يقوم علي التفاعلية في طرح وتبادل الاراء ووجهات النظر بما يمكن من الوصول الي تفاق أو اجماع عام بين أطرافه المتحاورة .

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