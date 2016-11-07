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جامعة بني سويف تشارك في إنشاء ملفات إلكترونية لأعضاء هيئة التدريس

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جامعة بني سويف تشارك في إنشاء ملفات إلكترونية لأعضاء هيئة التدريس جامعة بني سويف تشارك في إنشاء ملفات إلكترونية لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم (139) المنعقدة برئاستة على المشاركة في مشروع إنشاء ملفات إنجاز إلكترونية موحدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مستوى الجامعات المصرية والذي يتجاوز عددهم 90000 تسعون ألفا طبقا لما تم عرضه من الدكتورمحمد حماد هندي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ورئيس المجلس، عن مضي الجامعة قدمًا في هذا المجال الهام خاصة بعد وصولها إلى مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية والعالمية والحفاظ على هذه المكانة حيث تتجه الجامعة إلى العمل المستمر في مراجعة وتحديث وضبط قواعد البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وفقًا لتصميم جديد لقواعد البيانات في إطار نظم المعلومات وقواعد البيانات الموحدة للعاملين بالدولة وضرورة ترشيح كل كلية لعضو هيئة تدريس متميز في تكنولوجيا المعلومات مع موظف من الكلية لمتابعة إجراءات تكنولوجيا المعلومات بالكلية مع المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة وضرورة الانتهاء أيضا من رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 2015 /2016 لصالح الطلاب في الجامعة.

وأوضح لطفي، أن ملفات الإنجاز الإلكتروني E-Portfolioهي بمثابة الذاكرة المنظمة التي تجمع أعمال وأنشطة أعضاء هيئة التدريس وإنجازاتهم على مر الوقت وعبر سياقات متنوعة، مشيراً إلى التقدم نحو النتائج الجوهرية والأساسية تعد بمثابة أرشيف التعلم والاكتشاف والتقدم والإنجاز والتفكير بملف الإنجاز الإلكتروني.

كما أشادت اللجنة الفنية للمشروع بجامعة بني سويف بالفكرة ورغبتهم في زيارة الجامعة لتفوقها في مجال تكنولوجيا المعلومات ورغبة الجامعة في المشاركة بالمسابقة الدولية الخاصة بالتحدي الرقمي التي ينظمها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصال وقد تم اختيار الجامعة في اللجنة القومية في المجلس الأعلى للجامعات وخلال 18 شهر ستكون كافة المعاملات آلية الكترونية وبداية التطبيق من الدراسات العليا.

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