«الهجرة الدولية» : ارتفاع تعداد النازحين إلى 34 ألف عراقي

زار مديرعام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينج، مواقع الطوارىء التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة في العراق لإيواء النازحين العراقيين بقاعدة “القيارة” الجوية و”حاج علي” جنوب الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق.

ونوه مدير عام المنظمة بالتقدم في مواقع الطوارىء وباستعدادات المنظمة الدولية للهجرة في العراق لمساعدة السكان النازحين والذين ارتفع عددهم صباح أمس الأحد إلى 34038 نازح منذ بدء عمليات تحرير الموصل في 17 أكتوبر، استنادًا لمصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح في حالات الطوارىء.

وأعرب عن الإطمئنان لما شهده خلال زيارته لمواقع الطواريء، وقال إنه لدينا ما يكفي من الخيم في موقع حاج علي لإيواء 300 أسرة، وفي أقل من أسبوعين سيكون لدينا مايكفي لايواء 2400 أسرة وسنكون قادرين على توفير المأوى للنازحين من الموصل.

وأشار إلى أنه أقيمت في منطقة حاج علي 100 خيمة قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وقاعة تخزين التي يجري تركيبها حاليًا، وسوف تصل اليوم إلى قاعدة القيارة الجوية 600 خيمة تم شراؤها من قبل المنظمة الدولية للهجرة، كما ستصل 600 خيمة أخرى خلال هذا الأسبوع إضافة إلى 4 خيم كبيرة الي قاعة تخزين كبيرة ، بالإضافة إلى خيمتين كبيرتين من قبل برنامج الغذاء العالمي تم انشاؤها في الموقع استعدادًا لتخزين الإمدادات.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس فايس خلال زيارته إلى القاعدة الجوية في القيارة “لقد أنجز هذا العمل بسرعة وبكفاءة، حيث لم يكن هناك شيء الأسبوع الماضي والآن نحن مستعدون لنصب الخيام وتستجيب المنظمة الدولية للهجرة للنزوح الناتج عن إستمرار العمليات العسكرية في الموصل من خلال تقديم نطاق من الخدمات للإستجابة الطارئة مثل حزم المواد غير الغذائية والمأوى والمساعدة على كسب العيش وتوفير الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي الاجتماعي وتعقب النزوح”.

وأوضح أن نسبة تقارب 80% من النازحين مؤخرًا هم من الموصل و98% منهم نزحوا ضمن محافظة نينوي في الحمدانية وأقضية الموصل وتلكيف والآخرين في قضاء الفلوجة بالانبار غربي العراق وقضاء مخمور في أربيل شمالي العراق.

أ ش أ