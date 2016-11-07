الحريري: جميع اللبنانيين ممتنون للإخوة في الخليج

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أن تولي ميشال عون سدة الرئاسة والحكومة الجاري تشكيلها، يمثلان فرصة للتأكيد على هوية لبنان العربية و”لإعادة الزخم لعلاقات لبنان بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال الحريري خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان، “إن اللبنانيين يشعرون بالفخر والامتنان لوقوف إخوتهم الخليجيين إلى جانبهم”.

وتابع: “اللبنانيون أجمعوا على الترحيب بخطاب القسم للرئيس عون بكل مندرجاته، بما فيها تلك المتعلقة بعلاقات لبنان العربية القائمة على أساس احترام ميثاق الجامعة العربية، خاصة مادته الثامنة التي تنص على عدم تدخل الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضا”.

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إلى أن دول مجلس التعاون تشكل “المدى الحيوي الاقتصادي للبنان، لما توفره من فرص عمل للبنانيين وأسواق لصادراتهم، ومصادر للاستثمارات المباشرة في لبنان، وروافد أساسية للسياحة فيه”.

ودعا الحريري المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على مواجهة أعباء النزوح السوري، وإعادة إطلاق عجلة التنمية في اقتصاده.