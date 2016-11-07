أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الحريري: جميع اللبنانيين ممتنون للإخوة في الخليج

Google+ Print
الحريري: جميع اللبنانيين ممتنون للإخوة في الخليج الحريري: جميع اللبنانيين ممتنون للإخوة في الخليج

اعتبر رئيس اللبنانية المكلف سعد الحريري، أن تولي ميشال عون سدة الرئاسة والحكومة الجاري تشكيلها، يمثلان فرصة للتأكيد على هوية لبنان العربية و”لإعادة الزخم لعلاقات لبنان بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال الحريري خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان، “إن اللبنانيين يشعرون بالفخر والامتنان لوقوف إخوتهم الخليجيين إلى جانبهم”.

وتابع: “اللبنانيون أجمعوا على الترحيب بخطاب القسم للرئيس عون بكل مندرجاته، بما فيها تلك المتعلقة بعلاقات لبنان العربية القائمة على أساس احترام ميثاق الجامعة العربية، خاصة مادته الثامنة التي تنص على عدم تدخل الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضا”.

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إلى أن دول مجلس التعاون تشكل “المدى الحيوي الاقتصادي للبنان، لما توفره من فرص عمل للبنانيين وأسواق لصادراتهم، ومصادر للاستثمارات المباشرة في لبنان، وروافد أساسية للسياحة فيه”.

ودعا الحريري المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على مواجهة أعباء النزوح السوري، وإعادة إطلاق عجلة التنمية في اقتصاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل