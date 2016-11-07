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اجتماع للمندوبين الدائمين لاختيار مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا الخميس

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اجتماع للمندوبين الدائمين لاختيار مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا الخميس اجتماع للمندوبين الدائمين لاختيار مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا الخميس

>كتب مصطفى عنبر

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الخميس المقبل، اجتماع غير عادى للمندوبين الدائمين بالجامعة، لاختيار مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا.

وأكد مصدر مسئول بالجامعة العربية، أن هذا الاجتماع يعقد تفعيلاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذى عقد فى 8 سبتمبر الماضى، بشأن تعيين ممثل للأمين العام لليبيا.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع يعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، موضحاً أن الأمين العام سيطرح خلال الاجتماع اسم المرشح لشغل هذا المنصب.

وأكد المصدر أن الاجتماع سيعقد برئاسة تونس بصفتها الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، مشيراً إلى أنه تجرى مشاورات حالياً بين الأمين العام للجامعة العربية ومسئولى الدول العربية للتوافق بشأن اسم المرشح.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد أعلن مؤخرا أن المرشح لمنصب مبعوث الجامعة العربية بشأن ليبيا لن يكون مصريا، وأنه سيتم تكليفه بمهامه قريبا.


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