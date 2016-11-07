توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحيانا فوق البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الداخلية الشمالية.

حركة الرياح : شمالية غربية/ 20 - 35 كم/ساعة ، تصل إلى 48 كم/ساعة فوق البحر أحيانا.

البحر .. مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب .. بارتفاع من 1 - 3 أقدام قرب الساحل يصل إلى 2 - 5/4 اقدام بعد الظهر والمساء ومن 4- 7/6 أقدام في العمق يصل إلى 6 - 10/8 أقدام بعد الظهر والمساء. .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة 07:43 دقيقة وأدنى جزر عند الساعة 11:14.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 25 75 30 .

> دبي 31 26 70 35 .

> الشارقة 31 24 80 30.

> عجمان 33 24 80 35.

> أم القيوين 32 23 80 30 .

> رأس الخيمة 33 22 85 30 .

> الفجيرة 31 27 75 45.

> العين 32 22 85 25 .

> ليوا 33 20 85 25 .

> الرويس 29 23 80 35 .

> السلع 29 24 70 30.

> دلما 30 25 80 45 .

> طنب الصغرى 29 25 75 30 .

> طنب الكبرى 29 25 75 30 .

> أبوموسى 29 25 80 35.