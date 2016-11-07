الأرصاد: غدًا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة جنوب الصعيد

كتبت أسماء نصار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقسا معتدلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد فى آخره.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر.. توقع الخبراء أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين وأن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية وشمالية غربية على التوالى.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 26

الإسكندرية 17 26

مطروح 18 29

بورسعيد 19 25

دمياط 19 26

بلطيم 18 26

الإسماعيلية 13 26

السويس 13 27

العريش 12 27

نخل 09 24

طابا 10 25

الطور 18 27

مرسى علم 20 28

الغردقة 19 29

شرم الشيخ 20 29

رفح 11 26

كاترين 08 24

سيوة 13 28

المنيا 13 27

الفيوم 13 27

رأس سدر 17 26

أبوسمبل 16 32

وسط الدلتا 17 26

أسيوط 12 28

سوهاج 13 30

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

شلاتين 23 32

حلايب 24 30

الوادى الجديد 19 31

قنا 15 31

نويبع 21 30

السلوم 15 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 19 31

الرياض 15 25

المنامة 23 26

أبوظبى 24 30

الدوحة 23 30

الكويت 12 27

دمشق 06 24

بيروت 18 26

عمان 11 25

القدس 14 28

غزة 12 25

بغداد 10 27

مسقط 23 32

صنعاء 09 22

الخرطوم 23 35

طرابلس 21 31

تونس 15 20

الجزائر 08 15

الرباط 11 19

نواكشوط 21 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 18

اسطنبول 17 24

اسلام اباد 12 28

نيودلهى 16 30

جاكرتا 26 31

بكين 00 09

كوالامبور 24 32

طوكيو 07 16

أثينا 19 27

روما 10 16

باريس 01 08

مدريد 00 11

برلين 00 04

لندن 00 07

مونتريال 03 13

موسكو 00 03

نيويورك 10 19

واشنطن 08 20