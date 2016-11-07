أمن الإسكندرية يعلن خطة تأمين مباراة غانا خلال أيام.. وطرح 50 ألف تذكرة

الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، تنظيمها خلال الأيام المقبلة، مؤتمرًا أمنيًا لمناقشة الاستعدادات التأمينية لمباراة مصر وغانا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 المقرر إقامتها 13 نوفمبر الحالى باستاد برج العرب غرب المحافظة.

فيما تم الإعلان عن طرح 50 ألف تذكرة للبيع، لحضور الجماهير مباراة كرم القدم، وسيتم البدء فى توزيعها صباح غدٍ، والتى حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، قيمة 50 جنيه للتذكرة الموحدة و200 جنيه للدرجة الأولى و300 جنيه للمقصورة الأمامية.

ومن المقرر فى الاجتماع، الذى سيكون بحضور الاتفاق على تفاصيل كافة التجهيزات للمباراة التى سيحضر فيها آلاف الجماهير، وبحث كيفية التأمين اللازم سواء لبعثة المتخب الغانى المقرر حضوره الجمعة 11 نوفمبر، وتأمين مقر إقامته وتسهيل عملية التدريب، بالإضافة إلى تأمين تدريبات المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم حتى موعد إقامة المباراة.