موراي يزيح جوكوفيتش وكيربر تحفظ الصدارة

أزاح البريطاني أندي موراي، الصربي نوفاك جوكوفيتش عن صدارة تصنيف لاعبي التنس الصادر الاثنين، بعد إحرازه لقبه الرابع خلال الفترة الأخيرة وآخرها دورة باريس، الأحد، بفوزه على الأميركي جون إيسنر في المباراة النهائية.

وسبق لموراي أن توج بطلا لدورات فيينا وبكين وشانغهاي في أوقات سابقة، وتوج بالتالي عاما رائعا شهد تتويجه أيضا ببطولة ويمبلدون ودورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وبات موراي أول لاعب بريطاني يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ اعتماد هذا النظام عام 1973، وأسقط جوكوفيتش بعد أن استمر متصدرا لـ122 أسبوعا، وتحديدا منذ 7 يوليو عام 2014.

لكن الصربي لم يقل كلمته الأخيرة بعد لأن بطولة الماسترز التي تقام في لندن من 14 إلى 23 الحالي وتجمع أفضل 8 لاعبين في العالم، قد تمنحه الفرصة لاستعادة المركز الأول.

في المقابل، خرج روجيه فيدرر من نادي اللاعبين العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ 14 عاما ليحتل المركز السادس عشر، ويغيب السويسري المصاب في ركبته عن الملاعب منذ يوليو الماضي وحتى نهاية الموسم.

وبات تصنيف العشرة الأوائل كالتالي:

1- البريطاني أندي موراي 11185 نقطة

2- الصربي نوفاك جوكوفيتش 10780

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5115

4- الكندي ميلوش راونيتش 5050

5- الياباني كي نيشيكوري 4705

6- الفرنسي غايل مونفيس 3625

7-الكرواتي مارين سيليتش 3450

8- الإسباني رافايل نادال 3300

9- النمسوي دومينيك ثييم 3250

10- التشيكي توماس بيرديتش 3060

وفي تصنيف السيدات، بقيت الألمانية أنغليك كيربر في الصدارة، وستنهي بالتالي العام الجاري متقدمة على الأميركية سيرينا وليامز التي تصدرت التصنيف في الأعوام الثلاثة الماضية.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى، وهو كالتالي:

1- الألمانية أنغليك كيربر 9080 نقطة

2- الأميركية سيرينا وليامز 7050

3- البولندية إنييسكا رادفانسكا 5600

4- الرومانية سيمونا هاليب 5528

5- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 4875

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4600

7- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4236

8- الأميركية ماديسون كيز 4137

9- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4115

10- البريطانية جوانا كونتا 3455