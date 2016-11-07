بغياب «البدري» .. الأهلي يستأنف تدريباته عقب انتهاء الأجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة عقب انتهاء إجازة الفريق والتي امتدت 48 ساعة.

ويغيب البدري عن تدريبات الفريق بسبب تواجده في كندا، حيث كان من المقرر عودته مساء أمس، إلا أن ظروف الطيران أجلت عودته لمدة 24 ساعة.

ويغيب حسام عاشور عن المران بسبب كدمة قوية في الضلوع واكتفى بتدريبات في الجيم، وواصل كريم نيدفيد التدريبات التاهيلية بسبب كدمة في الفخذ.

فيما يغيب علي معلول، بسبب تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس العالم.

فيما يغيب الخماسي شريف إكرامي، أحمد فتحي، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، أحمد حجازي، لإنضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني، كما إنضم أكرم توفيق لمعسكر منتخب الشباب.