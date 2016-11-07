ارتفاع الدولار بعد إفلات كلينتون من اتهامات “الإيميل”

سجل الدولار الأميركي ارتفاعا، الاثنين، بعد نجاة المرشحة الرئاسية في الانتخابات الأميركية هيلاري كلينتون من الملاحقة القانونية، كونها لن تواجه اتهامات جديدة بشأن استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني.

وارتفع الدولار 1,4 في المائة ليصل إلى 104,55 ين، بعد أن انخفض الأسبوع الماضي إلى 102,550 ين عقب بيانات أظهرت تقارب الأرقام بين كلينتون وخصمها الجمهوري دونالد ترامب.

كما انخفض اليورو 0,6 في المائة، ليستقر عند 1,1077 دولار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقع مراقبون أنه في حال فوز كلينتون بمقعد الرئاسة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.