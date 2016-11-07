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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي الوضع السوري هاتفيًا

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي الوضع السوري هاتفيًا وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي الوضع السوري هاتفيًا

وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا اليوم الإثنين من نظيره الروسي “سيرجي لافروف”.

وأوضح أبو زيد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة، للتوصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين في حلب .

وأضاف أن الوزيرين تناولا – أيضًا – مشروع القرار المصري/ النيوزلندي/ الإسباني المطروح أمام مجلس الأمن – حاليًا – للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتمكين الأُمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب، حيث استعرض شكري الجهود التي تقوم بها بعثه الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار.

وأكد شكري – خلال الاتصال الهاتفي – أهمية أن يتعامل مجلس الأمن بأكبر قدر من الجدية مع المعاناه الإنسانية للشعب السوري، وأن يتجاوز الخلافات القائمة التي كشفت عنها المداولات حول مشاريع القرارات التي طرحت أمام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بشأن سوريا.

كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لمساعدة الأطراف الليبية، للتوصل إلى التوافق المطلوب لتنفيذ أتفاق الصخيرات.

 

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