“الشيبس” أحدث ضحايا خروج بريطانيا من اليورو

سترتفع قيمة أكياس رقائق البطاطس “الشيبس” المحبوبة في بريطانيا 10 في المئة، بعدما قالت ووكرز أكبر شركة مصنعة لرقائق البطاطس في البلاد إن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي رفع تكاليف التصنيع.

وسيزيد سعر كيس رقائق البطاطس بنكهة الملح والخل أو الجبن مع البصل إلى 55 بنسا (0.62 دولار) من 50 بنسا مع سير ووكرز على خطى شركة يونيليفر في رفع الأسعار بعد التصويت.

وقالت متحدثة باسم الشركة المملوكة لمجموعة بيبسيكو الأميركية “نواجه -مثل معظم الشركات- عوامل تؤثر في تكلفة بعض المكونات والمواد تشمل التقلب في أسعار صرف العملات الأجنبية.. في ضوء ذلك نتخذ خطوات لتغطية بعض هذه التكاليف الإضافية من خلال تغييرات محددة في سعر التكلفة”.

وقالت ووكرز – وهي ثالث أكبر علامة تجارية تستخدم الخضراوات في منتجاتها- إنها تستخدم بطاطس مزروعة في بريطانيا في صنع الرقائق المقرمشة لكنها تستورد باقي المكونات ومواد التغليف.

وسعت يونيليفر – التي تنتج النودلز وأيس كريم ماغنوم – لزيادة أسعار أكثر منتجاتها مبيعا بنسبة 10 في المئة الشهر الماضي.

وقالت ووكرز إن الأمر متروك لتجار التجزئة لتحديد سعر منتجاتها.