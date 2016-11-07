مؤشرات البورصة المصرية تغلق مرتفعة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، الاثنين، على ارتفاع إذ أغلق المؤشر المصري الرئيسي مرتفعا 5.38 في المئة والثانوي صعد 1.5 في المئة.

كما أغلقت أسهم السويدي اليكتريك مرتفعة عشرة في المئة ودومتيو أوراسكوم للاتصالات 9.8 في المئة والشرقية للدخان 8.7 في المئة والتجاري الدولي 8.3 في المئة.

وبالنسبة لأسهم ايديتا فقد أغلقت مرتفعة 7.9 في المئة وغلوبال تليكوم وإعمار مصر 7.7 في المئة وحديد عز وبالم هيلز 6.4 في المئة والمصرية للاتصالات 4.6 في المئة.

وفي نفس السياق أغلقت أسهم طلعت مصطفى مرتفعة 4.4 ف ي المئة وبورتو غروب أربعة في المئة وعامر جروب 3.7 في المئة وهيرميس ثلاثة في المئة وسوديك2.6 في المئة ونزول أوراسكوم كونستراكشون 2.4 في المئة.