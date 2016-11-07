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أدباء وشعراء .. فى ضيافة عمر طاهر .. على أون سبورت‎

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أدباء وشعراء .. فى ضيافة عمر طاهر .. على أون سبورت‎ أدباء وشعراء .. فى ضيافة عمر طاهر .. على أون سبورت‎

ينطلق اليوم برنامج حلم كل ليلة ، فى تمام الثامنة مساءً ، على شاشة اون سبورت ، ضمن التغطية المتميزة للاستعدادات لمباراة وغانا ، ويقدم حلقة اليوم الكاتب والشاعر عمر طاهر ، ويحاور خلالها شعراء وأدباء ومثقفون حول كرة القدم والرياضة ، يشارك فى الحلقة الشاعر أحمد ، والشاعر محمد السيد ، والشاعر محمود رضوان ، والكاتب زين خيري شلبي .

برنامج حلم كل ليلة ، أحدث برامج أون سبورت ، لتقديم تغطية متميزة وممتعة لجماهير الكرة المصرية المنتظرة بشغف مباراة مصر وغانا ، حيث يقدم حلقة الغد الثلاثاء يوسف الحسيني ويستضيف خلالها مجموعة من السياسيين والنواب ، بينما يقدم حازم إمام نجم الكرة المصرية حلقة الأربعاء ويستضيف خلالها عدد من الرؤساء السابقين لاتحاد كرة القدم ، ويقدم عمرو خفاجي حلقة يوم الخميس بإستضافة كوكبة من الإعلاميين .

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