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تحضيرات عسكرية ضخمة لحلف «الناتو» لمواجهة أي عدوان روسي

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تحضيرات عسكرية ضخمة لحلف «الناتو» لمواجهة أي عدوان روسي تحضيرات عسكرية ضخمة لحلف «الناتو» لمواجهة أي عدوان روسي

حلف الناتو

كشفت مصادر إعلامية عن إجراء حلف شمال الأطلسي “الناتو” تحضيرات لنشر قوات برية ضخمة قادرة على ردع أي عدوان روسي.

وأوضحت قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين، نقلًا عن صحيفة “التايمزالبريطانية “أن مئات الآلاف من جنود الحلف سيتم وضعهم في حالة تأهب قصوى في مواجهة الاستفزازات الروسية.

ونقلت القناة عن مسؤول سابق لدى الحلف قوله في هذا الشأن إن “الهدف هو تجهيز 300 ألف جندي ليكونوا على أهبة الاستعداد للانتشار خلال شهرين فقط ، حيث تستغرق حاليًا قوة بهذا الحجم أكثر من 6 شهور لتصبح جاهزة للانتشار”.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والناتو تشهد توترات متلاحقة في الآونة الأخيرة حيث تعد طموحات الحلف التوسع شرقًا إحدى أهم القضايا التي توتر العلاقات بين روسيا والغرب والذي ترى موسكو في ذلك تهديدًا لأمنها ، كما أن هذه الطموحات تتنافى والوثائق الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بينها وبين الناتو.

كما أدت الخلافات السياسية حول أوكرانيا إلى توقف اللقاءات بين روسيا والحلف بصيغة “مجلس روسيا الناتو بشكل شبه تام” .

أ ش أ

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