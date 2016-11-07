بعد هدفه التاريخي.. زلاتان يتباهى ويمزح

لجأ زلاتان إبراهيموفيتش إلى أسلوبه المتباهي، ومزح بشأن تسجيله الهدف رقم 25 ألف في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان علامة على تغير حظوظه.

ووضع المهاجم السويدي حدا لصيام استمر شهرين عن التهديف في الدوري، بتسجيله هدفين في فوز مانشستر يونايتد 3-1 على سوانزي سيتي، وقدم إجابة خفيفة الظل عندما علم أن أولهما كان محطة مميزة خلال عمر الدوري البالغ 24 عاما.

ورد “إبرا” عند سؤاله في مقابلة مع محطة “سكاي سبورتس” عما إذا كان يدرك أنه أحرز لتوه الهدف رقم 25 ألف في الدوري الانجليزي الممتاز، قائلا: “لا لم أكن أعلم. كنت أعتقد أنني فقط من سجل 25 ألف هدف!”.

وبهدفه الثاني يستطيع إبراهيموفيتش (35 عاما) الاحتفال أيضا بالهدف 400 مع الأندية، خلال مسيرته التي أخذته لعدد من أكبر الفرق الأوروبية مثل أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وميلان وإنتر في إيطاليا وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وفي ظل عدم تسجيله أي هدف في الدوري منذ سبتمبر، سئل إبراهيموفيتش عما إذا كان شعر بالقلق من هذه الفترة الهزيلة، فرد قائلا: “لا. طالما تصنع فرصا – وهذا ما أفعله – ستأتي الأهداف. لكن الأهم هو الفوز”.