البريطانية “تحشر” مقاعد إضافية في طائراتها

كشفت تقارير صحفية أن شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز” تخطط إلى استبدال مقاعد طائراتها بأخرى أصغر حجما، حتى يتسنى لها استيعاب أعداد أكبر من الركاب في كل رحلة.

وحسب صحيفة “ديلي تليغراف”، فإن الناقل الرسمي في بريطانيا يسعى لتعظيم أرباحه على حساب راحة العملاء، باللجوء إلى زيادة عدد المقاعد عن العدد الحالي “وحشر” مقاعد إضافية، بما يقلل المساحة المخصصة للراكب.

وحسب خطط الشركة المقررة بدءا من عام 2018، فإن الطائرات من طراز “بوينغ 777″ التي تمتلكها الشركة سيتم تزويدها بـ 52 مقعدا إضافيا، فبدلا من وجود 9 مقاعد في الصف الواحد سيجد المسافرون 10 مقاعد في المساحة ذاتها.

كما سيتم إضافة 12 مقعدا لطائرة “إيرباص إي 320″.

ومع وجود الكم ذاته من الخدمات على متن الطائرات سيقل نصيب كل مسافر منها، فعلى سبيل المثال بدلا من وجود دورة مياه واحدة لكل 25 مسافرا في “بوينغ 777″، سيزيد عدد مستخدميها إلى 30.

وفي المقابل قالت الشركة إن هذه الخطوة تقلل تكلفة السفر لكل راكب.

وأضاف المدير التنفيذي لـ”آي إي جي” الشركة الأم للخطوط البريطانية ويلي والش: “نحن نخدم عددا أكبر من الزبائن نظرا لزيادة عدد وجهاتنا. ولتلبية هذه الاحتياجات نحن نطور كبائن طائرات 777 لنتمكن من مجاراة منافسينا وتقديم أسعار أفضل”.

يذكر أن هناك حالات مرضية، منها الجلطات في الساقين، مرتبطة بمساحة المقاعد في الطائرات، خاصة في الرحلات الطويلة نسبيا.