“منبوذ هوليوود” يعود للسينما بعد عقد من الغياب

بعد مرور عشرة أعوام على عبارات معادية للسامية قالها وهو تحت تأثير الكحول جعلته منبوذا في هوليوود، يعود الممثل والمخرج ميل غيبسون إلى الصعود مجددا في صناعة السينما.

وابتعد غيبسون عن الأضواء مكتفيا بعدد قليل من الأدوار التمثيلية الصغيرة منذ القبض عليه عام 2006 في ماليبو للقيادة تحت تأثير الكحول، وهي الواقعة التي اعتذر بعدها عن إطلاقه عبارات لاذعة ضد اليهود وسعى بعدها إلى العلاج من إدمان الكحول.

والآن عاد للإخراج ليفوز فيلمه الجديد “هاكسو ريدج” الذي بدأ عرضه في دور السينما الجمعة الماضي بأفضل تعليقات منذ فيلمه (قلب شجاع / بريفهارت) الذي أنتج عام 1995 والذي فاز عنه بجائزة الأوسكار.

وتم عرض الفيلم بأكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأميركية في بيفرلي هيلز يوم 30 أكتوبر وسيتم ترشيح غيبسون كأحسن مخرج في جوائز هوليوود السينمائية وهي خطوة أولى على طريق جوائز الأوسكار في فبراير.

ويعتمد “هاكسو ريدج” على قصة واقعية لديزموند دوس وهو مسعف مسالم بالجيش خدم في الخطوط الأمامية خلال معركة أوكيناوا عام 1945 دون أن يلمس سلاحا على الإطلاق وتم تقليده وسام الشرف على خدمته في الجيش.

والفيلم بطولة أندرو غارفيلد الذي يلعب دور دوس الذي يقع في حب ممرضة ويوقع للجيش كمسعف بالرغم من كونه رافضا للخدمة العسكرية بسبب معتقداته المسيحية.

وقد جاء الفيلم في المركز الثالث في إيرادات السينما في أميركا الشمالية مسجلا 14.75 مليون دولار.