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شاهد.. 12 دقيقة فقط للسفر من دبي إلى أبوظبي

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شاهد.. 12 دقيقة فقط للسفر من دبي إلى أبوظبي شاهد.. 12 دقيقة فقط للسفر من دبي إلى أبوظبي

من المتوقع أن تعلن شركة هايبرلوب 1، غداً الثلاثاء، عن مشروعها الثوري في وسائل النقل فائقة السرعة، والذي سيستطيع عن طريقه سكان الإمارات السفر من دبي إلى أبوظبي في 12 دقيقة فقط.

ويوضح تسجيل نشرته القناة الخاصة بالشركة، أن السفر بين عدد من دول الخليج سيصبح مختصرا جدا، إذ إن الرحلة بين دبي والرياض ستستغرق 48 دقيقة، وبين دبي والدوحة قرابة 23 دقيقة، وبين دبي ومسقط 27 دقيقة.

وتعد شركة هايبرلوب 1 من بين شركات عديدة تعمل على تقنية النقل والتي تعرف بنفس الاسم، وتعتمد طريقة عملها على انتقال حجيرات القطار في ظروف شبه مفرغة من الهواء، وذات احتكاك ضعيف أو معدوم لزيادة سرعتها التي قد تصل إلى 1200 كيلومتر بالساعة، وفق سكاي نيوز.

وتستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكبا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة أمان بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.

يذكر أن هذه التقنية أطلقها رجل الأعمال والمخترع الأميركي إيلون ماسك (45 عاما)، من أصول جنوب إفريقية، وقد أسس شركة سبيس إكس وشركة تصنيع السيارات الذكية تيسلا موتورز.

 

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