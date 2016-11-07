محمد بن زايد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصيني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، منغ جيانتشو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس لجنة الشؤون السياسية القانونية للجنة المركزية بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بالمبعوث الخاص للرئيس الصيني والوفد المرافق له معربا عن سعادته بتبادل الزيارات بين مسؤولي كلا البلدين وبما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها ويخدم مصالحهما المشتركة.

وفي بداية اللقاء نقل المبعوث الصيني تحيات الرئيس الصيني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لشعب الإمارات مزيدا من التقدم والنماء معربا عن الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعفاء الصينين من تأشيرة الدخول منوها الى ان هذه الخطوة تعكس العلاقات الطيبة والمتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منغ جيانتشو بنقل تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وتحيات سموه الى الرئيس الصيني متمنين سموهما للصين وشعبها الصديق التقدم والازدهار .

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين والحرص المشترك لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في البلدين إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والتعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير للعاملين في القطاعات المختلفة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

واعربا عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات التجارية بين البلدين التي وصلت لمستويات مرموقة متمنين لهذه العلاقات وغيرها من العلاقات الثنائية المزيد من التطور والتوسع في كافة المجالات.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني وانغ يونغتشينغ امين عام لحنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء و تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وشياو جيونتشنغ نائب مدير عام إدارة غرب أسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الصينيين.