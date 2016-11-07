مؤتمر الجهاز الهضمى بطب الزقازيق يوصى بضرورة عمل مسح شامل لطلاب الجامعات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتم المؤتمر السنوى السادس لوحدة الجهاز الهضمى والكبد الذى عقد تحت عنوان "التحديات والجدليات فى طب الكبد والجهاز الهضمى"، وامتدت جلساته على مدى يومين بمشاركة نخبة من أساتذة الكبد والجهاز الهضمى فى مصر من مختلف الجامعات المصرية بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور عماد عبد اللطيف رئيس قسم الباطنة بأنه من خلال النقاشات والأبحاث والحالات التى تم عرضها على مدى يومين، أجمع المشاركون على العديد من التوصيات أهمها عمل مسح شامل ودورى للفئات الأكثر عرضة للإصابة كأمثال طلبة الجامعات والمجندين وشباب الأطباء، والاهتمام والكشف المبكر لمرضى فيروس بى وإصدار التشريعات الخاصة بعلاجه على نفقة الدولة لأن خطر الإصابة بفيروس بى أخطر بكثير من الإصابة بفيروس سى، بالإضافة إلى تعميم التطعيم وتوفيره فى الوحدات الصحية الأولية والتأكد من إعطائه لحديثى الولادة لأنهم أكثر تعرضًا لخطر الإصابة بفيروس بى، والاهتمام بمرضى التليف الكبدى ومضاعفاته من خلال ظهور بؤر سرطانية تحتاج للكشف المبكر والعلاج السريع وكذلك اتباع الوسائل الجديدة لتشخيص وعلاج الالتهاب المعوى الالتهاب التقرحى .