محافظ بورسعيد: الدفع بـ18 سيارة بمشروع النقل الداخلي.. وأسعار مخفضة للطلبة

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم الدفع بـ18 سيارة من مشروع النقل الداخلي التابع لمحافظة بورسعيد، للعمل على جميع خطوط المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه السيارات سوف تغطي جميع مناطق بورسعيد، خاصةً أحياء الزهور والضواحي.

وأضاف الغضبان، أن تعريفة ركوب السيارات جنية للمواطنيين، و50 قرش لطلبة المدارس، مؤكدًا أنه تم الدفع بهذا العدد الكبير بناءً على رغبة المواطنيين، حيث تقدم المحافظة خدمة متميزة من خلال النقل الداخلي الذي يضم سيارات على أعلى مستوى لخدمة المواطنيين.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل على تيسير على المواطنيين، وتوفير وسيلة مواصلات لائقة بأسعارٍ مخفضة، مضيفًا أنه تم إعادة تشغيل عددًا من مواقف النقل الداخلي لتكون نقاط ثابتة تسهل على المواطنيين الحصول على هذه الخدمة.