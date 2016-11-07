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وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في سوريا

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وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في سوريا وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في سوريا

سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً، اليوم الاثنين، من نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلي المواطنين السوريين في حلب.
> وأضاف ابو زيد، بأن الوزيرين تناولا أيضا مشروع القرار المصري/ النيوزلندي/ الإسباني المطروح أمام مجلس الامن حاليا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سوريا وتمكين الامم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية إلي حلب، حيث أستعرض الوزير شكري الجهود التي تقوم بها بعثه الدائمة لدي الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الامن حول مشروع القرار ، مؤكدا علي أهمية أن يتعامل مجلس الامن بأكبر قدر من الجدية مع المعاناه الانسانية للشعب السوري، وأن يتجاوز الخلافات القائمة التي كشفت عنها المداولات حول مشاريع القرارات التي طرحت أمام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بشأن سوريا. كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والاوضاع في ليبيا والجهود المبذوله لمساعدة الاطراف الليبية للتوصل الي التوافق المطلوب لتنفيذ أتفاق الصخيرات.

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