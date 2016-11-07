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زينب سالم: القطط تجالس المرضى فى مستشفيات الشرقية

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زينب سالم: القطط تجالس المرضى فى مستشفيات الشرقية زينب سالم: القطط تجالس المرضى فى مستشفيات الشرقية

النائبة زينب سالم (أرشيفية)

تقدمت النائبة زينب سالب بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بشأن تدهور الأوضاع الصحية فى مستشفيات الشرقية.

وأوضحت فيه أن المستشفيات فى الشرقية تعاني نقص فى الأجهزة وضعف كفاءة المعدات الطبية، وتردي غرف العمليات، فالمواطنون المرضي يفترشون الطرقات بإنتظار أن يغادر مريض اّخر حتى يحلون محله.

يعانى أهالي القرى من نقص الخدمات في الوحدات الصحية بها، بل توجد بعض القرى بلا وحدات صحية فى الأساس.

كما تعاني معظم الوحدات الصحية من نقص في الأطباء والممرضين والأجهزة الطبية ومعامل التحاليل.

كما تعاني بعض القرى أيضاً من عدم وجود سيارات إسعاف، وهو الأمر الذي يتسبب في تأخر إسعاف المريض ووصوله إلي أقرب مستشفي، مما يؤدي إلي تدهور حالته أو الوفاة في بعض الحالات.

الإهمال وصل الي حد أن القطط تجالس المرضى فى غرفهم، كما تنتشر القمامة فى طرقات و مبانى المسشتفيات.

يوجد تقصير واضح و إهمال من قبل المسؤولين عن القطاع الصحى بمحافظة الشرقية.

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