مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 21 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة ،التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ،وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 21 ألفا و249 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 68 حكما جنائيا، و4 آلاف و582 حكم حبس جزئي ،و903 أحكام حبس مستأنف و3 آلاف و924 حكم غرامات، وألف و393 حكم مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية، جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.