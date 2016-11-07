رئيس جامعة بورسعيد: ربط التعليم بالصناعة سبيل نهضة المجتمع

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد اليوم، الاثنين، ضرورة ربط التعليم بالصناعة وأنه سبيل النهضة بالبلاد ودور الجامعة فى تنمية المجتمع.

وشدد "شاهين" على أهمية تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لمتابعة دور "يوم هندسة بورسعيد" لتنمية الهندسة والمهندسين، مؤكدًا أهمية لقائه بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأن المهندس عماد التقدم لأى مجتمع وأن أملنا فى المرحلة المقبلة أن يكون هناك تلاحم بين التعليم ورجال الصناعة واستغلال قدرات أبنائنا الهائلة فى كل شىء لأن بالعلم نستطيع أن نضع حلولاً كثيرة للمشكلات.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر يوم هندسة بورسعيد 2016 الذى ينظم للعام الثامن على التوالى، تحت شعار "اترك أثرًا" وافتتاح معرض للمشروعات الهندسية، وشهد الفعاليات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أيمن إبراهيم عميد الكلية بجانب لفيف من عمداء كليات الجامعة والأساتذة الجامعيين، ورجال الأعمال والمستثمرين .

وأوضح أن المشاركة الفعالة لرجال الصناعة هى من الأسباب الرئيسية لنجاح اليوم، وكذلك مشاركات الطلبة من الجامعات الأخرى منها جامعة بورسعيد وقناة السويس وإسكندرية والمنوفية والمنصورة وكفر الشيخ.

وفى السياق نفسه قالت دكتورة هبة عبد العاطى المنسق العام لليوم إنه كل عام يتم اختيار شعار ليعبر عن رسالة ورؤية اليوم واليوم نلتقى تحت شعار (اترك أثرًا Leave a Legacy -)كل عام من الأعوام الماضية كان لنا رؤية وهدف نسعى إليه وأعربنا عنه من خلال شعارات مختلفة كما أنه من أجل تحقيق هدفنا من ربط الخريجين بسوق العمل فقد قمنا هذه السنة بإقامة معارض التوظيف بمشاركة كٌبرى المصانع والشركات ببورسعيد، وفٌرص العمل ليست مٌقتصرة على خريجى كلية هندسة بورسعيد فقط متوفر فرص عمل للمحاسبين والإداريين وعٌمال للمصانع.